6 مباريات في إياب دوري الجولف بطرابلس

يشهد ملعب نسيم البحر للجولف بطرابلس، اليوم السبت، انطلاق مباريات الجولة الأولى لمرحلة الإياب لدوري الجولف بطرابلس للدرجتين الأولى والثانية.

تقام المنافسات بواقع ثلاث مباريات لكل فئة في الدرجة الأولى، حيث يلتقي «أبي الأشهر» فريق «قرقارش التخصصي» ويواجه «الاتحاد» فريق «الملعب الليبي و«فشلوم» يتبارى مع «الترسانة».

وفي الدرجة الثانية يلتقي «أبي الأشهر» فريق «الملعب الليبي» ويلتقي «فشلوم» فريق «الضواحي»، ويلتقي «قارقارش التخصصي» فريق «أبوسليم».

الفئة الأولى يتصدرها الاتحاد برصيد 15 نقطة، ويلاحقه فشلوم 12 نقطة، وثالثًا أبي الأشهر 9 نقاط، ورابعًا قرقارش التخصصي 6 نقاط، وخامسًا الملعب الليبي 3 نقاط، وسادسًا الترسانة دون نقاط.

الفئة الثانية يتصدرها فشلوم برصيد 15 نقطة، وثانيًا الملعب الليبي 9 نقاط، وثالثًا فريقا أبي الأشهر وأبوسليم برصيد 6 نقاط لكل منهما، وخامسًا فريقا الضواحي وقرقارش التخصصي برصيد 3 نقاط لكل منهما.