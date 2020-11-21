20 مشاركا في أساسيات الإعلام الرياضي بسبها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 نوفمبر 2020, 02:13 مساء
دورة أساسيات الإعلام الرياضي (فيسبوك)

تنطلق، اليوم السبت، بصالة «التفوق» بسبها دورة أساسيات الإعلام الرياضي تحت إشراف وتنظيم اللجنة الأولمبية الليبية، وبمشاركة 20 متدربًا من مدن الجنوب الليبي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال مدير الإعلام بـ«الأولمبية الليبية» محمود الغرابلي: تنطلق الدورة بمحاضرتين؛ الأولى لصلاح إبراهيم بعنوان «مقدمة عن الإعلام والصحافة والصحافة المتخصصة»، والمحاضرة الثانية عن «أساسيات الخبر الصحفي وحديث عن الصحافة الرياضية».

وأضاف: «تقام غدًا الأحد المحاضرة الأولى عن التحرير الصحفي الرياضي وصحافة الموبايل للمحاضر عبد المنعم الجهيمي، والمحاضرة الثانية عن التصوير الرياضي الصحفي للمحاضر محمود ارحومة، بينما تجرى الإثنين المحاضرة الأولى عن التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية والمحاضرة الثانية عن تطبيق عملي للتغطية الإعلامية للمحاضر عادل بن سلمي».

وأكمل: «الثلاثاء المقبل يشهد حوارًا مفتوحًا مع الإعلامي الرياضي القدير محمد ناجم والحديث عن مسيرته في الإعلام الرياضي وإعطاء النصائح للإعلاميين الرياضيين الحاضرين للدورة».

واختتم الغرابلي حديثه قائلًا: «إن الأولمبية الليبية سبق لها تنظيم دورات مماثلة في أساسيات الإعلام الرياضي بمدن طبرق والبيضاء وأجدابيا والأبيار وزوارة وسبها، استهدفت قرابة 150 متدربًا، وفي البرنامج أقامت دورتين مماثلتين بمدينتي غريان والزاوية».

دورة أساسيات الإعلام الرياضي (فيسبوك)
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