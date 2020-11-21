ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا

جانب من مباريات منتخب ليبيا في التصفيات (المركز الإعلامي)

سيطرت حالة من الغضب والحزن على مشجعي كرة القدم الليبية والمتابعين في الوسط الرياضي، وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، بعد مباراتين باهتتين بخسارة قاسية أمام منتخب غينيا الاستوائية.

البداية عندما تلقى المنتخب الوطني خسارة قاتلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الثالثة، وبعدها مني «الفرسان» بالخسارة بنتيجة هدف دون رد، والتي أقيمت بينهما، مساء الأحد، على ملعب ملابو، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتراجعت حظوظ المنتخب الليبي في الترشح إلى بطولة «الكان»، وذلك بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير من المجموعة العاشرة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر برصيد تسع نقاط، بينما بقي منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وأدت هزيمة المنتخب الوطني في المباراتين إلى موجة من الانتقادات في الوسط الرياضي الليبي، بعد أن كان لدى الجمهور الليبي آمال كبيرة في حصد بطاقة التأهل مبكرا إلى ملاعب الكاميرون، حيث علق قائد المنتخب الليبي في ثمانينات القرن الماضي عبدالرزاق جرانة وقال: «أفيقوا يا أعضاء الجمعية العمومية واختاروا الأصلح لتسيير دفة اتحاد الكرة وابتعدوا عن المصلحة الضيقة، الوطن أكبر من المصلحة الفردية اجعلوا حبكم لوطنكم وليس لكم».

وطالب الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم والإداري السابق بالنادي الأهلي طرابلس، عبدالواحد أبوزقية، بإعطاء دور أكبر للرياضيين القدامى للضغط على اتحاد الكرة والمطالبة بتطوير اللعبة. وأضاف، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يجب أن يكون للقدامى دور أكبر، وعليهم أن يرفعوا الصوت عاليا»، موضحا أن عدد من يتكلم من قدامى الرياضيين لا يتجاوز أصابع اليدين. كما أكد أنه وجب الدفع بكفاءات قوية في اتحاد الكرة، متعجبا من غياب أعضاء من مجلس الإدارة الحالي من طرابلس وبنغازي.

وطالب لاعب التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أحمد الفلاح، المسؤولين على اتحاد الكرة الليبي بتقديم استقالاتهم فورا والرحيل. وقال، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب خسارة المنتخب الوطني من غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات أمم أفريقيا، إن كرة القدم الليبية أكبر من الموجودين حاليا باتحاد الكرة، مضيفا أن هناك ثقافة اسمها الاستقالة عند الإخفاق وحفظ ماء الوجه. كما طالب الفلاح اتحاد الكرة بالرحيل للمرة الثانية وتقديم استقالة جماعية، احتراما للجمهور الليبي بعد الخسارة الثانية مع غينيا الاستوائية، وذلك في ثاني منشور له في أقل من أسبوع.

وقال المحلل الرياضي والمدرب مروان نصرت، إن التحضير لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية بشكل عام لم يكن جيد، مؤكدا في تصريحات لقناة «سلام» أن التطبيق داخل الملعب مسؤولية اللاعبين، وأن أسلوب اللعب كان مناسبا من المدرب، معتبرا الجبهة اليمنى كان فيها خلل كبير، متابعا أن المنتخب الغيني كانت قوته في وسط الملعب، مشيرا إلى أنه تفاجأ بمستوى المنتخب الليبي في الشوط الأول خلال المباراة التي أقيمت في الملاعب المصرية، الذي لم يكن مقنعا للجميع.

من جانبه، علق الإعلامى الرياضي عمر القزيري، على أداء «فرسان المتوسط»، قائلا: «أكبر وهم تعيشه الكرة الليبية من سنوات هو وهم المحترفين ويجب إلغاء نشاط المنتخب لفترة».

أما الصحفي الرياضي عادل قنابة فطالب اتحاد الكرة بالرحيل والاستقالة، ووصفهم باتحاد الفشل، مؤكدا أن المنتخب الليبي يودع سنة 2020 دون أن يحقق أي فوز، وهي سابقة في الكرة الليبية، ويتأسف لعدم التأهل من العام 2012، وهي خامس بطولة على التوالي يخفق في الوصول إليها المنتخب الليبي.

ودعا المحلل الرياضي أسامة الفزاني إلى الاستقالة الفورية، موضحا أنه يجب على الجميع تعلم ثقافة الاستقالة، بعد فشل اتحاد كرة القدم، وعليه الرحيل. فيما قال المحلل الرياضى عادل الخمسى: «خمسة لاعبين فقط مؤهلون لتقمص غلالة المنتخب والبقية غير قادرين، مشيرا إلى أن الاحتراف الحقيقي هو في أوروبا، وكل لاعب يلعب بروحه في مباراة غينيا وأسلوب اللعب غائب عن المنتخب».

جانب من استعدادات منتخب ليبيا في التصفيات (المركز الإعلامي)

المدرب على المرجيني (المركز الإعلامي)