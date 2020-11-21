30 مشاركا في دورة الرخصة «C» بطرابلس تحت رعاية «كاف»

جانب من تجمع دورة سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أعطى الإذن بإقامة دورة للمدربين للحصول على الرخصة «C»، المستهدف لها 30 مدربًا محليًّا.

المدربون هم: محمد الثليب وخالد إسماعيل وعمر البكوش وفيصل الواعر وعماد البسكيني وعادل الحراري ومحمد مخزوم وعيسى قويدر وأسامة بحر وعبدالمجيد الواعر وعماد الدين محمد وامحمد أبوغريس ومعاذ الشتيوي وخالد شعيب وعماد التريكي.

ضمت القائمة أيضًا رضا الكوني وعثمان ونيس وعباس المختار ومصطفى عمر إبراهيم ومصطفى عمر محمد وعبدالسلام البوعيشي وخالد أبوسنينة وسامي القعيد وحسين مصباح ومفتاح غزالة وعبدالمنعم الصويعي ونوري البكوش وأكرم عمر وناصر أبودية والتومي أبولقاسم.

وأضاف الشارف أن الدورة ستقام بمدينة طرابلس في شهر ديسمبر المقبل، مطالبًا جميع المدربين المستهدفين بمراجعة الاتحاد العام لكرة القدم لاستيفاء النواقص، وأهمها الإيميل الشخصي لكل مدرب.

محمد الشارف (أرشيفية : الإنترنت)