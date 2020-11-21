مباراتان في فروسية قفز الحواجز بطرابلس

جانب من منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين في بطولة فروسية قفز الحواجز بميدان مدرسة الفروسية بطريق المطار في طرابلس.

المباراة الأولى للمبتدئين بنظام خروج المخطئ وارتفاع حواجزها 50/ 60 سنتم، والمباراة الثانية لفئة الكبار بارتفاع حواجزها 110/ 120 سنتم.

يشار إلى أن البطولة انطلقت، أمس الجمعة، بمباراتين؛ الأولى للمبتدئين بارتفاع حواجزها 70 / 90 سنتم والمباراة الثانية للفئة المفتوحة بارتفاع حواجزها 90 / 105 سنتمم.

شارك في مباراتي أمس 109 فوارس مثلوا أندية «المستقبل» و«تسونامي» و«البتول» و«المغيرات» و«المصباح» و«النواصي» و«الشموخ» و«القادسية» و«الفارس» و«جنزور» و«شباب طرابلس» و«الأصالة» و«فرسان ليبيا» و«القادة» و«المغرب العربي» و«شباب جنزور.»