الحقيقة وراء إقالة المدرب الوطني علي المرجيني من تدريب المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 09:04 مساء
علي المرجيني. (إنترنت)

كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، حقيقة ما تردد بشأن إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي المرجيني، عقب الخسارة أمام غينيا الاستوائية.

وقال الكزة، في تصريحات صحفية، وفقًا لموقع «كورة» إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن إقالة علي المرجيني من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخسارة من غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

وخسر المنتخب الوطني، بقيادة علي المرجيني، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، أمام غينيا الاستوائية، بنتيجة (2-3) و(0-1) على التوالي. 

وباتت مسألة تأهل «فرسان المتوسط» إلى نهائيات أمم أفريقيا، شبه مستحيلة، حيث يحتاج المنتخب للفوز في مباراتي تنزانيا وتونس المقبلتين، وفي انتظار أن تخدمه نتائج المواجهات الأخرى.

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