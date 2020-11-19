«الاتحاد» يفوز وديا على مختلط أندية مصراتة

فريق الاتحاد. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، بين فريقي «الاتحاد» الذي يستعد أفريقياً، «مختلط أندية مصراتة» بنتيجة فوز «الاتحاد» بهدفين نظفين.

المباراة شهدت عديد الفرص من كلا الفريقين واستطاع المهاجم علي مادي تسجيل الهدف الأول لـ«الاتحاد» في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني استمر التقدم الاتحادي، وإضاعة الفرص، وشهد الشوط إجراء عديد الاستبدالات من كلا المدربين، كما ألغى الحكم أشرف الفزاني هدف رأسية محمد زعبيه بداعي التسلل في الدقيقة 85.

وأضاف «الاتحاد» هدفه الثاني برأسية مهاجمه المخضرم محمد زعبية لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظفين.