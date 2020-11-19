«واتارا» يخوض أول مران له مع الأهلي بنغازي

المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا في مران الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

شارك المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا، في مرانه الأول مع فريقه الجديد الأهلي بنغازي لكرة القدم، بعد أن وصل أمس لمعسكر ناديه الجديد في القاهرة.

وكان نادي الأهلي أعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم واتارا «30 سنة» قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

ولم ينجح واتارا في كسب ثقة الجهاز الفني لبطل تونس، للاستمرار موسما إضافيا، بعد أن خاض 32 مباراة مع الترجي، اكتفى خلالها بتسجيل خمسة أهداف في مختلف المسابقات مع تقديمه ست تمريرات حاسمة.

ويستعد الأهلي بنغازي لمواجهة ميكيلي الإثيوبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، فيما ستقام الإياب في أديس أبابا.