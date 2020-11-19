هذه مجرد بداية فقط.. محمد بالتمر يوجه رسالة للجماهير بعد سقوط المنتخب أمام غينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 12:19 صباحا
نجم المنتخب الوطني محمد بالتمر. (حساب اللاعب على تويتر)

وجه مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، محمد بالتمر، رسالة إلى الجماهير الليبية التي ساندته خلال الفترة الماضية، منذ انضمامه لصفوف فرسان المتوسط.

ونشر بالتمر، بعض الصور لهدفه في شباك منتخب غينيا الاستوائية، في المباراة التي جمعته بفرسان المتوسط، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 والذي أقيم بملعب السلام الدولي بالقاهرة.

وقال بالتمر: "الدافع أقوى للعودة كفريق.. أود أن أشكر شخصياً الشعب الليبي على دعمه اللامتناهي.. وأشكر أصدقائي وعائلتي لكونهم الدافع الذي أحتاجه.. إن شاء الله هذه ليست سوى البداية فقط".

وتابع: "كنت محظوظًا بما يكفي لأن أحقق حلمًا من خلال اللعب لبلدي، والحصول على أول مباراتين دوليتين والتسجيل في أول ظهور لي بلا شك واحدة من أكثر التجارب إرضاءً حتى الآن، على الرغم من أننا لم نحقق ما كنا نأمله في البداية".

وكان المنتخب الوطني خسر اللقاء الأول على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، بنتيجة 3/2، قبل أن تكرر غينيا الاستوائية فوزها على الفرسان 1/0 في مباراة العودة.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط خلف تنزانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وغينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وتونس التي تأهلت بالفعل برصيد 10 نقاط في الصدارة.

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