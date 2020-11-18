«الأهلي طرابلس» يخسر مباراته الودية أمام «باميندا» الكاميروني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:39 مساء
تدريبات الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

فقد فريق «الأهلي طرابلس» نتيجة مباراته الودية أمام فريق «باميندا» الكاميروني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب طرابلس الدولي بحضور الجمهور الرياضي.

«الأهلي طرابلس» قدم مباراة جيدة، وكان المبادر بالتسجيل مع بداية الشوط الأول قبل الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وعدل للفريق الضيف اللاعب أتوقو في الدقيقة 13 من زمن هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل الإيجابي إلى الدقيقة 88 من زمن هذا الشوط، وأضاف الفريق الكاميروني الهدف الثاني، وقد أضاع مهاجم  فريق «الأهلي طرابلس» يحي الزلتيني ركلة جزاء في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي.

وستكون للضيف مباراة ودية أخرى، السبت المقبل، مع فريق «الأهلي طرابلس» أيضًا.

وقد قام المدرب التونسي بإشراك 6 رياضيين في الشوط الثاني لتجربتهم، وقدموا مستويات جيدة.

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