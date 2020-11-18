تفاصيل بيان اتحاد الرماية بشأن مخالفات قامت بها اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 06:52 مساء
للاتحاد الليبي للرماية. (أرشيفية : إنترنت)

حصلت «بوابة الوسط» على نسخة من البيان الذي أصدره الاتحاد الليبي للرماية، الذي أشار فيه لصدور خطاب الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي تطرق لمخالفات قامت بها اللجنة الأولمبية الليبية وتدخلها في شؤون الاتحادات الرياضية والتعدي على دور الجمعيات العمومية وعدم إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية للأولمبية بهذه المخالفات.

وأشار البيان إلى أن كل المخالفات التي تم التطرق لها سبق لاتحاد الرماية أن نبه لها، وأن إصدار قرارات بتشكيل لجان فنية وتسييرية هو تدخل مباشر في شؤون الاتحادات الرياضية من قبل اللجنة الأولمبية.

وأوضح البيان أن ما قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة هو بدافع الحرص على استقلالية الهيئات الرياضية، وعدم التدخل في عملها، وأن مهام اللجنة الأولمبية هو الإشراف على العمل الأولمبي ونشر المبادئ الأولمبية وضمان إعداد المشاركات الخارجية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.

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