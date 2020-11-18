تونس أمل ليبيا أفريقياً في مارس 2021

مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وتونس (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون 2022، عقب تعادله مع مضيفه التنزاني بهدف، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات، حيث تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الخاوي في الدقيقة العاشرة، وتعادل المنتخب التنزاني في الدقيقة 47 عن طريق فيصل سالوم.

رفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وقبل الأخير، ليصبح المنتخب التونسي خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم، بعد منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات، بشكل رسمي.

حجز منتخب تونس البطاقة الأولى عن المجموعة العاشرة، تاركًا الصراع المرير على البطاقة الثانية بين منتخبات غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جمعتهما من الفوز ذهابًا وإيابًا على منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث كان المنتخب الغيني بعيدًا عن دائرة المنافسات في البداية، وظل بلا نقاط، قبل مواجهة «فرسان المتوسط»، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا ليبيا برصيد 3 نقاط فقط.

عمليًّا باتت فرصة «فرسان المتوسط» صعبة للغاية، لكنها ما زالت قائمة نظريًّا، حيث تعود المنافسات في مارس من العام المقبل 2021، ويتبقى لمنتخب ليبيا استقبال المتصدر والمتأهل، منتخب تونس في الجولة الخامسة، وهنا تلعب تونس دورًا مؤثرًا في أمل ليبيا، حال تخطي «فرسان المتوسط» لـ«نسور قرطاج»، ثم نجاح «النسور» في تعطيل غينيا الاستوائية في الجولة السادسة والأخيرة التي يحل فيها منتخب ليبيا ضيفًا على تنزانيا، وفي حال اقتناصه الست نقاط المتبقية، وتعثر غينيا الاستوائية وتنزانيا في المرحلتين المتبقيتين، قد تتولد معجزة التأهل والصعود التي باتت في غاية الصعوبة.

الأسئلة تحاصر المدير الفني الوطني الجديد لمنتخب ليبيا علي المرجيني، الذي فشل في مهمته، بالإخفاق في أول مباراتين رسميتين له، وما لهما من دور مؤثر وحاسم بشكل مفصلي في الصعود من عدمه، حيث تسلم «فرسان المتوسط» برصيد 3 نقاط، وظل الفريق عليها، بعد انتهاء الجولة الرابعة، فلم يضف ولو نقطة واحدة، فهل يصحح أخطاءه مستقبلًا، إذا تم الإبقاء عليه، خصوصًا أن التصفيات المقبلة ستشهد مساحة معتبرة من الوقت، في مارس المقبل، يمكن الإعداد بشكل أفضل لها، خصوصًا إذا عاد الدوري الممتاز لكرة القدم للظهور.