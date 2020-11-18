المعدني وبعيو والنايلي في صدارة «فروسية مرجانة لقفز الحواجز»

جانب من منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

جولتان فقط ويسدل الستار على دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز، الذى يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية، حيث جاءت النتائج المسجلة في المرحلة الثالثة والعشرين والترتيب الموقت بالفئات الثلاث الصاعدين والفئة الأولى والفئة المفتوحة على النحو التالي:

فئة الصاعدين

تشهد مشاركة 33 فارسا وارتفاع حواجزها 60 / 70 / 80 سنتيمترا، توج بمباراة الأسبوع الثالث والعشرين الفارس منتصر المشيطي مع الجواد هنري، وجاء ثانيا الفارس عوض الدرسي والفرس نرجس، وثالثا الفارس عبدالرحمن الفاخري والفرس طقوس، ورابعا الفارس محمد المعداني والفرس طقوس، وخامسا الفارس زياد الشريف والفرس طقوس، وسادسا الفارس أحمد البرغثي والفرس سبورت، وسابعا الفارسة ندى العبيدي والفرس العنود، وثامنا الفارس مفتاح بوشعالة والجواد الثائر، وتاسعا الفارسة هدى المعداني والفرس العنود، وعاشرا الفارس صالح نجم والفرس سبورت.

وفي الترتيب العام المؤوقت الصدارة للفارس محمد المعدني برصيد 268، ويلاحقه الفارس عبدالرحمن الفاخري 262 نقطة، وثالثا سيف أبوفردة 220 نقطة، ورابعا أنس العبيدي 194 نقطة، وخامسا عوض الدرسي 164 نقطة، وسادسا زياد الشريف 158 نقطة، وسابعا رمضان الحبوني 132 نقطة، وثامنا عمر الشريف 108 نقاط، وتاسعا إبراهيم الدرسي 100 نقطة، وعاشرا محمد العقوري 88 نقطة.

الفئة الأولي

تشهد مشاركة 35 فارسا وارتفاع حواجزها 80 / 90 / 100 سنتيمتر، توج بأول الترتيب في مباراة الأسبوع الثالث والعشرين الفارس أحمد بعيو والجواد الحراري، وجاء ثانيا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس أنيسة، وثالثا الفارسة زكية العنيزي والجواد عزيم، ورابعا الفارس همام الذيب والجواد اكستر، وخامسا الفارس أحمد بعيو والفرس وعد، وسادسا الفارس همام الذيب والجواد اكستر، وسابعا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والفرس ياسمين، وثامنا الفارس عباس نجم والفرس أنيسة، وتاسعا الفارسة ونيسة الصرماني والفرس ياسمين، وعاشرا الفارسة زكية العنيزي والفرس نورهان.

وفي الترتيب العام الموقت صدارة الفئة الأولى للفارس أحمد بعيو برصيد 332 نقطة، وأقرب الملاحقين عبدالرحمن القزيري 322 نقطة، وثالثا الفارسة زكية العنيزي 160 نقطة، ورابعا همام الذيب 158 نقطة، وخامسا ونيسة الصرماني 144 نقطة، والخامس مكرر عبدالمهيمن العبيدي 144 نقطة، وسابعا كريم ساطي 118نقطة.

الفئة المفتوحة

تشهد مشاركة 19 فارسا وارتفاع حواجزها 100 / 110/ 115 سنتيمترا، وتوج بمباراة الأسبوع الثالث والعشرين الفارس مروان النايلي والفرس القادسية، وجاء ثانيا الفارس عبدالإله العبيدي والجواد نجم بنغازي، وثالثا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس، ورابعا الفارس كريم ساطي والجواد الحراري، وخامسا الفارس كريم ساطي والفرس وعد.

وفي الترتيب العام الموقت الصدارة للفارس مروان النايلي برصيد 326 نقطة، ويلاحقه كريم ساطي 304 نقاط، وثالثا عبدالاله العبيدي 288 نقطة، ورابعا عبدالمهيمن العبيدي 116 نقطة، وخامسا أحمد بعيو 84 نقطة، وسادسا رياض النايلي 82 نقطة، وسابعا رنا العنيزي 78 نقطة، وثامنا روعة الفرجاني 56 نقطة، وتاسعا رؤيا الفرجاني 38 نقطة، وعاشرا علاء القداري 30 نقطة.