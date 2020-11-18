الاتحاد العربي للدراجات يستعد للبطولة العربية عبر الإنترنت

بدأ الاتحاد العربي للدراجات التجهيز للبطولة العربية عبر الإنترنت تحت شعار «تحدي الدراجة العربية» للفئات «شباب وشابات وناشئين وناشئات وكبار ذكور وإناث»، وذلك في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وضع اتحاد اللعبة شروطًا للمشاركة، من بينها ركوب الدراجة الهوائية على الأجهزة الثابتة داخليًّا أيًّا كان نوعها، وقطع مسافة 30 كيلو مترًا بأقل زمن، بحسب صفحة الاتحاد العربي للدراجات على «فيسبوك».

أيضًا من بين الشروط توثيق المشاركة عبر أحد برامج التتبع مثل «جارمن، سترافا، الساعات الذكية» أو غيرها من البرامج والتقاط صورة من الهاتف ثابته وفيديو قصير لمدة 20 ثانية وإرسالهم إلى رقم واتس أب الأمانة العامة للاتحاد (00971585567011) مع صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر خلال فترة الفعالية.

وستمنح شهادة مشاركة إلكترونية معتمدة من الاتحاد العربي للدراجات لجميع المشاركين، بالإضافة إلى جوائز عينية وشهادات استحقاق إلكترونية لأصحاب المراكز الأولى من كل فئة مع وضع أفضل ثلاثة أزمنة لكل فئة من الفئات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.