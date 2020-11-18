هدفان مهمان للأهلي طرابلس أمام باميندا الكاميروني وديا.. بعد قليل

مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا، فريق باميندا الكاميروني وديا، على ملعب طرابلس الدولي، حيث يزور الفريق الكاميروني ليبيا هذه الأيام.

تأتي الزيارة في إطار استعداد الفريقين للاستحقاق الأفريقي المقبل، وتعد هذه أول زيارة لفريق أفريقي إلى ليبيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث يسعى الأهلي طرابلس لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية، ليحقق بذلك «الزعيم» هدفين مهمين في وقت واحد.

وستكون للضيف مباراة ودية أخرى السبت المقبل مع فريق الأهلي طرابلس أيضا، وهي تعتبر فرصة لمدرب الأهلي طرابلس الجديد جلال القادري، للوقوف على إمكانات الفريق الذي لديه استحقاق أفريقي بـ«الكونفدرالية» والدوري الليبي.

وكانت إدارة الأهلي تعاقدت مع نخبة من الرياضيين على الساحة الليبية، حيث أبرمت عقودا جديدة مع سليمان سعيد قادما من فريق شباب الجبل لمدة موسمين، والساعدي العلام قادما من الصداقة لمدة ثلاثة مواسم، ومحسن الأوجلي من التحدي، والمهاجم عامر التاورغي قادما من الأهلي طرابلس، وعماد الدين الشاعري القادم من دارنس لمدة ثلاثة مواسم، ومحمود بلالي قادما من التحدي لمدة موسمين.