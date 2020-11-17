خطاب: المنظومة الحالية باتحاد الكرة سيئة

محمود رشيد خطاب. (إنترنت)

طالب نائب رئيس الاتحاد الفرعي خليج سرت سابقا، محمود رشيد خطاب، أي مسؤول رياضي بعدم التحجج بالظروف العامة للبلد، موضحًا: «هذه أسطوانة أصبحت مشروخة».

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» إن المنظومة الحالية الموجودة باتحاد الكرة حاليا سيئة، وغير قادرة على إحداث إضافة، مؤكدًا أن البعض يسعى من خلال وجوده في اتحاد الكرة للظهور والاستفادة والفنادق والجواز الأحمر، وليس تطوير اللعبة.

وتابع أن الخلل أيضا موجود بالأندية، حيث إن قلة فقط من القيادات قادرة على التغيير والبقية تسعى للكسب، ولا بد من تقوية معايير الانتخابات وتغييرها.