لاعب الأهلي طرابلس السابق: الكرة الليبية بحاجة إلى إيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 06:50 مساء
لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق أبوبكر بن إبراهيم. (إنترنت)

قال لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق، أبوبكر بن إبراهيم، إن الكرة الليبية بحاجة إلى إيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب الأول لثلاث سنوات قادمة على الأقل وإعادة البناء بعد سلسلة الإخفاقات المتكررة.

ودعا في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، إلى الاهتمام بالمنتخبات السنية داخليا وتكوينها ودعمها لفترة طويلة قبل أي مشاركة خارجية. 

وأوضح أن علي المرجيني مدرب المنتخب كان واقعيا عندما قال: إذا لم نتمكن من الفوز على غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا فلا نستحق التأهل لأمم أفريقيا، وهذه هي الحقيقة.

كما أكد أن مشكلة الكرة الليبية في الأساس في اللوائح والتشريعات، داعيا الإعلام الرياضي إلى عدم السكوت والحديث باستمرار دون توقف.

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