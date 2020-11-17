لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟

الدامجة والمريمي والمرجيني (أرشيفية : الإنترنت)

قاد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم في السنوات الأخيرة عدد غير قليل من المدربين، ما بين وطنيين وآخرين أجانب، أبرزهم الإسباني خافيير كليمنتي، والبرازيلي ماركوس باكيتا، وحتى التونسي فوزي البنزرتي، عمل كل منهم في ظروف مختلف، ليحقق ما حقق، ويخفق من أخفق، ويرحل الجميع دون أن يعبأ بما قدم، فلا يهتم إلا بجمع الدولارات، وحال التأخر في السداد يلجأ للشكوى والتهديد كما فعل من قبل كليمنتي وباكيتا.

نداء الوطن

ما بين هذا وذاك، يقف المدرب الوطني على خط الاستعداد لتلبية نداء الوطن وإنقاذ الموقف، وكان أبرزهم جلال الدامجة، وعمر المريمي، اللذين جاءا في ظروف صعبة، ليحققا نجاحات ملموسة على خلفية ما تركه الأجانب، بعكس علي المرجيني الذي تولى المهمة لأول مرة أخيرا، وقاد الفريق الوطني لخسارتين متتاليتين أمام غينيا الاستوائية، ليصبح «فرسان المتوسط» على بعد خطوات من وداع التصفيات، حيث تسعى تونس لحسم تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، عن طريق حجز البطاقة الأولى، بتكرار فوزها على تنزانيا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات اليوم الثلاثاء.

موقف تونس

كان منتخب تونس فاز بصعوبة بهدف على تنزانيا بفضل هدف يوسف المساكني من ركلة جزاء في الجولة الثالثة الجمعة الماضي، ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ويأمل منتخب تونس الذي سبق له المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 19 مرة والتتويج باللقب مرة واحدة في 2004 في الاستفادة من خبرته لتحقيق الفوز مجددًا على أرض منافسه وحسم التأهل للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون، فمهمة الفريق التونسي لن تكون سهلة على أرض مستضيفه الذي يحظى بدعم جماهيره، وسيقاتل لحصد النقاط الثلاث وإنعاش آماله في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

ذيل المجموعة

وتتقاسم تنزانيا مع ليبيا ذيل ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بست نقاط، وخسر المنتخب الوطني الليبي، أول من أمس الأحد، نتيجة مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، على ملعب ملابو، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لتزداد الصعوبات حول صعود «فرسان المتوسط»، نظرا لتبقي مواجهتين أمام تونس في الجولة الخامسة، ثم تنزانيا في الجولة السادسة.

عمر المريمي

سبق وظهر مدربون وطنيون في ظروف استثنائية، حاولوا تقديم شيء جيد، ففي 10 أكتوبر العام 2018، تولى عمر المريمي المهمة ليكون المدرب الثالث في المنتخب الوطني الليبي، خائضا تصفيات الأمم الأفريقية «كان 2019» التي أقيمت في مصر بدلا من الكاميرون بعد الرحيل السريع والمفاجئ للمدرب الجزائري عادل عمروش، ومن قبله المدرب الوطني جلال الدامجة، الذي بدأ افتتاح التصفيات أمام سيشل ليصبح المريمي في مباراتي نيجيريا المدرب الثالث في نفس التصفيات.

لم يكن المريمي ضمن حسابات اتحاد الكرة ولم يتردد في أروقته إلا بعد اعتذار المدرب المساعد السابق عبدالعاطي القبي، حيث بدأت علاقته بالمنتخب الليبي تتكون بمنصب المدرب المساعد للمدرب العام جلال الدامجة، ثم تسلم الحقيبة الفنية كاملة بعد رحيل الدامجة الذي عمل إلى جانبه في أربع مباريات دولية رسمية متتالية، بدأها من مباراتي ليبيا والجزائر ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين، إلى جانب مباراتي غينيا كوناكري ذهابا وإيابا ومباراة الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات كأس العالم.

كأس سيكافا

كانت مباراة تونس ضمن تصفيات الجولة الأخيرة للمونديال شهدت الظهور الأول له رسميا مدربا عاما، وهي المباراة التي أقيمت بملعب رادس وأسفرت عن تعادل المنتخبين سلبا دون أهداف، ثم قاد المنتخب الليبي في أربع مباريات ودية دولية ضمن بطولة كأس التحدي سيكافا بكينيا، ليقود بعدها «فرسان المتوسط» في ثلاث مباريات ودية تحضيرية أخرى أمام منتخبات الأردن وموريتانيا وبوركينا فاسو، ليسجل بعدها ظهورا بارزا في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بملاعب المغرب.

الجزائري عمروش

وقاد المنتخب الليبي لإحراز المرتبة الرابعة ليعود إلى موقعه السابق مدربا مساعدا، برفقة الجزائري عمروش في مباراة جنوب أفريقيا، ضمن تصفيات «الكان» الماضية، غير أن وجوده مدربا ثانيا لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تم الاستعانة به مجددا وللمرة الثانية ليستعيد ويعود إلى موقعه رجلا أول، حيث قاد المنتخب في مباراته المرتقبة أمام نيجيريا، وهي المباراة الثانية رسميا في مسيرة صخرة دفاع المنتخب الليبي الأسبق، الذي أعاد المدرب الوطني إلى الواجهة بعد التجربة الجزائرية القصيرة التي بدأت سريعا وانتهت سريعا.

المرجيني والدامجة

في فبراير الماضي، أبدى المدير الفني السابق، جلال الدامجة، استياءه من رغبة اتحاد الكرة خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة هو وزملائه، وفي أكتوبر 2017، طالب بمستحقاته المالية المتأخرة لأول مرة، ليظل ينادي بحقوقه حتى الآن، وتبقى نجاحاته هو والمريمي مقتصرة على تقديم نتائج جيدة ملموسة في بعض المباريات، لكنها لم تتوج بأي إنجاز، بعكس المرجيني الذي أخفق في النتائج ومن ثم الاقتراب من وداع التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة.