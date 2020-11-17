محاضرة عن إصابات الملاعب في دورة مدربي الطائرة

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ثلاث محاضرات في دورة مدربي الكرة الطائرة عبر الإنترنت تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للنشاط المدرسي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

المحاضرة الأولى عن إصابات الملاعب للدكتور إبراهيم كساب، والمحاضرة الثانية في الجانب العملي عن الضربة الهجومية للدكتور سامي بركة، والمحاضرة الثالثة عملي عن حائط الصد للدكتور ناجي اليحياوي.

وتقام غدًا الأربعاء المحاضرة الأولى للخبير رزق الشيباني بعنوان «نبذة عن مراحل وتطور الكرة الطائرة في العالم» يعقبها استبيان تجريبي، ويشهد يوم الخميس محاضرة الحكم الدولي علي المكشالي عن قانون اللعبة وتعقبها الامتحانات العملية.