«الاتحاد» و«فشلوم» في صدارة دورى الجولف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 02:46 مساء
جانب من منافسات الجولف (فيسبوك)

 عاد النشاط والحيوية إلى ملعب «نسيم البحر للجولف» بطرابلس، الذي شهد أمس الإثنين أربع مباريات ضمن تكملة الدوري الليبي للجولف عن الموسم الرياضي 2019 / 2020 للفئتين الأولى والثانية.

تأتي المنافسات تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بطرابلس، وفي النتائج المسجلة في الفئة الأولى فاز «فشلوم» على «الملعب الليبي» و«الاتحاد» على «قرقارش التخصصي» و«أبي الأشهر» على «الترسانة»، بحسب ما نشرته صفحة اتحاد الجولف عبر «فيسبوك».

وفي الفئة الثانية فاز «فشلوم» على «قرقارش التخصصي» و«الضواحي» على «أبي الأشهر» و«الملعب الليبي» على «أبوسليم»، وبعد ختام مرحلة الذهاب يتصدر نادي «الاتحاد» الفئة الأولى برصيد 15 نقطة وأقرب الملاحقين «فشلوم» برصيد 12 نقطة وثالثًا «أبي الأشهر» برصيد 9 نقاط ورابعًا «قرقارش التخصصي» برصيد 6 نقاط وخامسًا «الملعب الليبي» برصيد 3 نقاط وسادسًا «الترسانة» دون نقاط.

وفي الفئة الثانية يتصدر «فشلوم» برصيد 15 نقطة وثانيًا «الملعب الليبي» برصيد 9 نقاط وثالثًا فريقا «أبي الأشهر» و«أبوسليم» برصيد 6 نقاط لكل منهما وخامسًا فريقا «الصواحي» و«قرقارش التخصصي» برصيد 3 نقاط لكليهما.

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