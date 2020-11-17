ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات

مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وتونس (أرشيفية : الإنترنت)

تسعى تونس لحسم تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 لكرة القدم بتكرار فوزها على تنزانيا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات اليوم الثلاثاء.

كان منتخب تونس فاز بصعوبة بهدف على تنزانيا بفضل هدف يوسف المساكني من ركلة جزاء في الجولة الثالثة الجمعة الماضي، ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

ويأمل منتخب تونس الذي سبق له المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 19 مرة والتتويج باللقب مرة واحدة في 2004 في الاستفادة من خبرته لتحقيق الفوز مجددًا على أرض منافسه وحسم التأهل للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

مهمة الفريق التونسي لن تكون سهلة على أرض مستضيفه الذي يحظى بدعم جماهيره، وسيقاتل لحصد النقاط الثلاث وإنعاش آماله في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وتتقاسم تنزانيا مع ليبيا ذيل الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بست نقاط، وخسر المنتخب الوطني الليبي، أول أمس الأحد، نتيجة مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، على ملعب ملابو، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لتزداد الصعوبات حول صعود «فرسان المتوسط»، نظرًا لتبقي مواجهتين أمام تونس في الجولة الخامسة، ثم تنزانيا في الجولة السادسة.