وصول بعثة فريق «باميندا» الكاميروني استعدادا لمواجهة «الأهلي طرابلس» وديا

وصول بعثة فريق باميندا الكاميروني إلى ليبيا. (إنترنت)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «باميندا» الكاميروني، إلى العاصمة طرابلس، في إطار الاستعداد لمواجهة النادي «الأهلي طرابلس» في مباراتين وديتين على ملعب طرابلس الدولي يومي 18و21 نوفمبر الجاري، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استعداد الفريقين للاستحقاق الأفريقي، وتعد هذه أول زيارة لفريق أفريقي إلى ليبيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث يسعى «الأهلي طرابلس» كذلك لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وهذه هي أول مباراة ودية خارجية للمدرب التونسي الجديد لـ«أهلي طرابلس»، جلال القادري، الذي أجرى مباراة بين لاعبي فريق الأهلي للوقوف على إمكانات اللاعبين واختيار التشكلية الرسمية للفريق.

وكان ساسي بوعون، رئيس مجلس إدارة نادي «أهلي طرابلس»، حرص على مرافقة بعثة الفريق الكاميروني بقيادة رئيس النادي باسكال أبوندي، في الرحلة التي انطلقت من إسطنبول إلى طرابلس.

ويستعد الأهلي للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2020 / 2021، حيث تم إعفاء الزعيم من الدور التمهيدي للبطولة.