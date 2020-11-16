نقابة الإعلاميين الرياضيين تكرم قناة «ليبيا الرياضية»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 10:25 مساء
نقابة الإعلاميين الرياضيين تكرم قناة «ليبيا الرياضية» (إنترنت)

في إطار توطيد العلاقات بين النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين والمؤسسات الإعلامية، قام اليوم المدير التنفيذي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، الأستاذ محمود جبران، بزيارة قناة «ليبيا الرياضية» ولقاء مع مدير القناة طارق القزيري.

وتم خلال الاجتماع نقاش موسع حول دور الرياضي الليبي في معالجة عديد القضايا الرياضية، وكذلك المشاركة في إعداد دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين الرياضيين، كما تم نقاش آفاق التعاون والعمل المستقبلي بين النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين قناة «ليبيا الرياضية». 

وتم خلال الاجتماع تكريم قناة «ليبيا الرياضية»، وتسلم الدرع الأستاذ طارق القزيري، وتقديم شهادة شكر وتقدير من النقابة تقديرًا وعرفانًا لدور القناة البارز.

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