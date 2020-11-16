الشط يعلن التعاقد مع المدرب محمد إسماعيل.. ويبرم صفقات سريعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 03:32 مساء
محمد إسماعيل (تصوير- الصديق الأحمر)

تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الوطني محمد إسماعيل للموسم الرياضي 2020/2021، كما تم التعاقد مع الطقم الفني المصاحب له وهم المدربان علي محمد الشوشان ومعاذ سعيد الشتيوي مساعدان، وعبدالسلام علي أبو خريص مدربا لحراس المرمى.

كما كلفت الإدارة عبدالله الغناي بمنصب مدير الكرة بنادي الشط الرياضي الثقافي الاجتماعي للموسم الرياضي 2020/2021، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي الشط عبر «فيسبوك».

وتقوم إدارة نادي الشط الكناري بالتعاقد وتجديد عقود عدد من اللاعبين، حيث تعاقدت الإدارة مع اللاعب علاء الأنصاري قادما من نادي رفيق واللاعب نعيم لطفي سالم الطرابلسي قادما من نادي المحلة.

ويعد المدرب محمد إسماعيل من المدربين الذين حققوا نتائج مع العديد من الفرق المحلية التي قام بتدريبها، كما أنه يمتاز بالاطلاع على قطاعات الشباب لاستثمار أهم كوادرها في الفريق الأول.

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