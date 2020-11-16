«كاف» يدفع بأطقم تحكيمية ليبية في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 02:23 مساء

كشفت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» تكليف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أطقما ليبية لقيادة مباريات مسابقة «الكونفدرالية» في الموسم الجديد.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة مباراة الإياب بين النادي الصفاقسي التونسي ومستضيفه بطل زنجبار إلى طاقم تحكيم دولي ليبي، بقيادة كل من الحكام محمد المبروك وباسم سيف النصر وصالح الشوقي وعبدالباسط شهوب.

وستقام المباراة بملعب صفاقس ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، خلال أحد أيام الرابع أو الخامس أو السادس من شهر ديسمبر المقبل.

كما سيتولى طاقم تحكيم ليبي دولي آخر إدارة مباراة فريق المقاولون العرب وضيفه بطل جيبوتي ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية»، ويضم الطاقم التحكيمي كلا من محمد أغا ووحيد الجحاوي وإبراهيم بوكوز وعبدالواحد حريويدة، وستقام المباراة بالقاهرة خلال أحد أيام الرابع أو الخامس أو السادس من شهر ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب