«كاف» يدفع بأطقم تحكيمية ليبية في «الكونفدرالية»

كشفت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» تكليف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أطقما ليبية لقيادة مباريات مسابقة «الكونفدرالية» في الموسم الجديد.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة مباراة الإياب بين النادي الصفاقسي التونسي ومستضيفه بطل زنجبار إلى طاقم تحكيم دولي ليبي، بقيادة كل من الحكام محمد المبروك وباسم سيف النصر وصالح الشوقي وعبدالباسط شهوب.

وستقام المباراة بملعب صفاقس ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، خلال أحد أيام الرابع أو الخامس أو السادس من شهر ديسمبر المقبل.

كما سيتولى طاقم تحكيم ليبي دولي آخر إدارة مباراة فريق المقاولون العرب وضيفه بطل جيبوتي ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية»، ويضم الطاقم التحكيمي كلا من محمد أغا ووحيد الجحاوي وإبراهيم بوكوز وعبدالواحد حريويدة، وستقام المباراة بالقاهرة خلال أحد أيام الرابع أو الخامس أو السادس من شهر ديسمبر المقبل.