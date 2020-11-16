3 محاضرات في دورة مدربي الطائرة

منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل عبر الإنترنت دورة تأهيل مدربي لعبة الكرة الطائرة، التي تشرف عليها وينظمها الإدارة العامة للنشاط المدرسي، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، بمشاركة قرابة 50 معلما ومعلما.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال منسق عام الدورة وجدي القمبري: «إن الدورة انطلقت السبت وتتواصل لستة أيام، وتهدف لرفع كفاءة المعلم وتزويده بخطط لعبة الكرة الطائرة، وأيضا الاطلاع على المنهج والقوانين المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى تطوير لعبة الكرة الطائرة داخل المدارس والعمل على عودة المنافسات على مستوى المدارس».

وأضاف القمبري: «إن برنامج الدورة يتضمن محاضرات نظرية وعملية، واليوم الإثنين سيكون الموعد مع ثلاث محاضرات، الأولى للمحاضر رزق الشيباني حول تطور لعبة الكرة الطائرة، وتعقبها محاضرة عن الإعداد البدني للدكتور فوزي المنير، والمحاضرة الثالثة في الجانب العملي للدكتور سامي بركة بعنوان التمرير من أعلى ومن أسفل».

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال المحاضر رزق الشيباني: «محاضرتي اليوم سأتطرق فيها إلى تطور الكرة الطائرة وبداية اللعبة وانتشارها ومستوياتها، وألعاب الكرة الطائرة في الدورة الأولمبية وشكل المنافسات والبطولات الدولية، بجانب نبذة عن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، بالإضافة إلى محطات مهمة في تاريخ الكرة الطائرة العالمية وقانون اللعبة وآخر تعديلاته».