البوعزي: يجب على أي رئيس اتحاد مواجهة الإعلام بشجاعة دون هروب

المحلل الرياضي تيسير البوعزي. (إنترنت)

أكد المحلل الرياضي، تيسير البوعزي، أن أي اتحاد كرة حالٍ أو قادم عليه أن يقدم برنامج تطوير مكتوبًا، مدعمًا بتوضيح كافٍ على إمكانية تنفيذه.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه من المهم كذلك ترسيخ ثقافة المؤتمرات الصحفية بشكل مستمر، ويتم فيها تشخيص المشاكل وطرح الحلول، كما أن أي رئيس أو عضو لابد أن يقنع الرأي العام الرياضي بالحجة والحوار الكروي من خلال مشاركته في مناظرات تلفزيونية، وأن يواجه الإعلام بشجاعة دون هروب.

كما أشار إلى وجوب تشكيل لجنة فنية قوية لتقييم الوضع الفني للمنتخبات وفق الظروف والإمكانات المتاحة وتقدم تقريرها الفني.