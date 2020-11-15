المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل للكان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 15 نوفمبر 2020, 11:04 مساء
مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية. (إنترنت)

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، والتي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب ملابو، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

واصل منتخب غينيا الاستوائية سيطرته على مجريات الأمور وضغطه على دفاعات المنتخب الوطني حتى نجح اللاعب إيبان سالفادور في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من تسديدة قوية لم ينجح الطلحي في التصدي لها.

وحاول فرسان المتوسط في إدارك هدف التعادل عبر الكرات الثابتة والطولية للمهاجمين، ولكن الدفاع الغيني وحارس المرمى حالوا دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير من المجموعة العاشرة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما بقي منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان علي المرجيني، المدير الفني الفني للمنتخب الوطني بدأ بتشكيلة أساسية تضم كل من: في حراسة المرمى: فتحي الطلحي، في خط الدفاع: أحمد التربي – سند الورفلي – المعتصم صبو – علي معتوق، في خط الوسط : المعتصم المصراتي – عبدالله داقو – السنوسي الهادي – مفتاح طقطق، في خط الهجوم: حمدو الهوني – محمد بالتمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»