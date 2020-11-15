المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل للكان

مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية. (إنترنت)

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، والتي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب ملابو، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

واصل منتخب غينيا الاستوائية سيطرته على مجريات الأمور وضغطه على دفاعات المنتخب الوطني حتى نجح اللاعب إيبان سالفادور في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من تسديدة قوية لم ينجح الطلحي في التصدي لها.

وحاول فرسان المتوسط في إدارك هدف التعادل عبر الكرات الثابتة والطولية للمهاجمين، ولكن الدفاع الغيني وحارس المرمى حالوا دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير من المجموعة العاشرة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما بقي منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان علي المرجيني، المدير الفني الفني للمنتخب الوطني بدأ بتشكيلة أساسية تضم كل من: في حراسة المرمى: فتحي الطلحي، في خط الدفاع: أحمد التربي – سند الورفلي – المعتصم صبو – علي معتوق، في خط الوسط : المعتصم المصراتي – عبدالله داقو – السنوسي الهادي – مفتاح طقطق، في خط الهجوم: حمدو الهوني – محمد بالتمر.