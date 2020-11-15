المنتخب الوطني يسقط أمام غينيا في الشوط الأول

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 15 نوفمبر 2020, 10:00 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا الاستوائية، بنتيجة هدف دون مقابل، لصالح غينيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في العاصمة مالابو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون «كان 2022»

المنتخب الوطني لم يقدم أداء جيد خلال مجريات هذا الشوط، وكان المنتخب الغيني أكثر استحواذًا على الكرة، والتحكم بها عكس المنتخب الوطني الذي كان اللعب في ملعبه طيلة شوط المباراة الأولن ولم يقم يقوم بأي هجوم أو هجمة بل كان معظم كراته عشوائية وهناك خلل وضعف واضح في منطقة الوسط.

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