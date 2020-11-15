تعرف على تشكيلة المنتخب الوطني أمام غينيا الليلة

المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

يلتقي الليلة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضيفا على نظيره منتخب غينيا الاستوائية في العاصمة مالابو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون «كان 2022».

وحصلت «بوابة الوسط» على التشكلية الرسمية وسط غياب ثلاثة لاعبين عن المباراة السابقة، وهم محمد الترهوني وعبدالله بلعم بسبب البطاقات الصفراء، وإصابة محمد صولة في تمزق بسيط يستدعي الراحة حسب الطاقم الطبي.

وقد تضمنت تشكيلة مباراة الليلة، التي يقودها الحكم الزيمبابوي نورمان ماتيميرا، كالتالي:

فتحي الطلحي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: المعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التربي وعلي معتوق.

وفي خط الوسط: المعتصم المصراتي وعبدالله داقو بمساندة حمدو الهوني ومفتاح طقطق.

وفي الهجوم محمد بالتمر.

المنتخب الوطني في حاجة ماسة إلى الفوز في هذه المباراة إذا أراد المحافظة على حظوظه في التأهل إلى «كان 2021» بعد خسارة غير متوقعة في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، في الجولة الثالثة من نفس التصفيات بالعاصمة المصرية القاهرة على ملعب السلام.