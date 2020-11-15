منتخب ليبيا يبحث العودة أمام غينيا الاستوائية في ملعب مالابو.. الليلة

لاعبو منتخب ليبيا خلال معسكر القاهرة (المركز الإعلامي)

يحل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضيفا على نظيره منتخب غينيا الاستوائية في العاصمة مالابو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون «كان 2022»، وكان المنتخبان التقيا، الأربعاء الماضي، في الجولة الثالثة من نفس التصفيات بالعاصمة المصرية القاهرة على ملعب السلام، وخسر «فرسان المتوسط» بنتيجة «2/3».

يتذيل منتخب ليبيا المجموعة العاشرة، برصيد ثلاث نقاط، بعد خسارته الأخيرة، وبات في حاجة إلى فوز كي يدخل دائرة المنافسة، بعد أن فازت غينيا الاستوائية خارج أرضها، لتحظى بثقة لقاء العودة في أرضها، في حين تتصدر تونس المجموعة برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة، بينما يتساوى باقي المنتخبات غينيا الاستوائية وتنزانيا وليبيا في النقاط برصيد ثلاث نقاط.

كان جهاز المنتخب الليبي بقيادة المدرب الوطني الجديد علي المرجيني يعول على مباراتا غينيا الاستوائية كثيرًا في تحسين سلم الترتيب في المجموعة، لتبقى مواجهة اليوم هي الأهم والتي سيتحدد على ضوئها شكل المنافسات لاحقا، في ظل تنافس منتخبي تنزانيا وغينيا الاستوائية، واحتفاظهما بحظوظ التأهل، حيث يتأهل منتخبان من كل مجموعة، ليبقى رصيد «فرسان المتوسط» عند ثلاث نقاط، بعد أن خاض ثلاثة مباريات، خسر في الأولى أمام تونس «1/4» وفاز في الثانية على تنزانيا «2/1»، وخسر الثالثة أمام غينيا الاستوائية «2/3».

قبل معسكر القاهرة، عمل المدير الفني علي المرجيني على لم شمل الفريق، عبر إرسال رسائل إلى الاتحادات الفرعية لكرة القدم من أجل تسهيل إجراءات ومخاطبة الأندية الواقعة في نطاق إشرافهم بشأن التحاق اللاعبين المدرجين بالجدول بصفوف المنتخب، واللاعبون المحليون المختارون هم: علي معتوق ومحمد مكاري ومعتز المهدي وخالد مجدي وعبدالحكيم التركي «الأهلي طرابلس»، وصلاح فكرون وفتحي الطلحي «النصر»، والطاهر بن عامر «الأهلي بنغازي»، وربيع شادي «الاتحاد»، وأحمد عزاقة «المدينة»، وضمت قائمة المحترفين، المعتصم صبو «الاتحاد المنستيري» وسند الورفلي «الرجاء المغربي» وأحمد التربي «السلط الأردني» ومحمد المنير «لوس أنجليس» ومحمد الترهوني «سموحة» وأحمد المقصي «الملعب التونسي» والمعتصم المصراتي «سبورتينغ براغا» وبدر حسن «البكيرية السعودي» ومهند إيتو «الخليج السعودي».

كما شملت القائمة أيضا أحمد بن علي «كروتوني الإيطالي» والسنوسي الهادي «العربي الكويتي» ومؤيد اللافي «الوداد المغربي» وحمدو الهوني «الترجي التونسي» وإسماعيل التاجوري «نيويورك سيتي» ومحمد صولة «الصفاقسي التونسي» ومفتاح طقطق «المصري البورسعيدي» وأنيس سلتو «الفتح الرباطي» ومحمد بالتمر مهاجم «ألدرشوت تاون» المحترف بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وسط شكوك في التحاق بدر حسن بسبب الإصابة، وكذلك أحمد بن علي الذي يمر بمشاكل إدارية مع نادية، كما غاب محمد المنير وإسماعيل التاجوري بسبب إصابتهما بفيروس «كورونا».

تم تعويض المنير والتاجوري بأحمد التربي وعبدالله بلعم، لتضم قائمة المدير الفني علي المرجيني، ضمت الحراس أحمد عزاقة وفتحي الطلحي وعبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع سند الورفلي وأحمد التربي وصلاح فكرون وطاهر بن عامر وعلي معتوق والمعتصم صبو وعبدالله بلعم ومحمد الترهوني، وفي خط الوسط المعتصم المصراتي وأحمد بن علي وعبدالله داقو وربيع الشادي والسنوسي الهادي، وفي خط الهجوم مفتاح طقطق ومؤيد اللافي ومحمد صولة وحمدو الهوني وخالد مجدي ومحمد بالتمر وطلحة رزق ومعتز المهدي.