اتحاد الريشة الطائرة يجهز لانطلاق نشاطه الرياضي

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للريشة الطائرة، أحمد الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد سيعقد، اليوم الأحد، أول اجتماعاته بقاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية بطرابلس.

وأضاف الطويل قائلا: «على طاولة الاجتماع العديد من المواضيع من بينها الاستعداد لانطلاق النشاط الرياضى من خلال تطبيق البروتوكول المرسل من هيئة الشباب، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بخصوص جائحة كورونا، مع تشكيل لجنة لوضع لوائح الاتحاد العام».

يشار إلى أن عمومية الاتحاد الليبي للريشة الطائرة انتخبت منذ أسبوع مكتبها التنفيذي الجديد، برئاسة دكتور نوري محمد الزراع، ونائبه مراد حسين هلال، والأمين العام أحمد علي الطويل، وأمين الصندوق سهير المختار زوكة، وعضوية فتحية المزوغي وحميدة شنيبة وأحمد العمامي.