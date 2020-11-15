اتحاد الإسكواش يجهز لـ3 بطولات ودورة للمدربين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 نوفمبر 2020, 11:26 صباحا
محمد أبوطرطور (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للإسكواش محمد أبوطرطور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جارٍ صيانة ملعب الإسكواش بالمدينة الرياضية في طرابلس.

وأضاف أبوطرطور قائلا: «يتم التجهيز لإقامة ثلاث بطولات على مستوى المناطق الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية، وتتناول المنافسات الفئات الثلاث البراعم والأواسط والكبار».

وأكمل أبوطرطور قائلا: «هناك أيضا دورة ستقام للمدربين تستهدف عشرة مشاركين ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ويحاضر فيها المحاضران خالد حسين وفاضل زغوان».
 
واختتم أبوطرطور حديثه قائلا: «ليبيا سددت اشتراكاتها السنوية للاتحادين الأفريقي والدولي للإسكواش».

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