اتحاد الإسكواش يجهز لـ3 بطولات ودورة للمدربين

محمد أبوطرطور (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للإسكواش محمد أبوطرطور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جارٍ صيانة ملعب الإسكواش بالمدينة الرياضية في طرابلس.

وأضاف أبوطرطور قائلا: «يتم التجهيز لإقامة ثلاث بطولات على مستوى المناطق الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية، وتتناول المنافسات الفئات الثلاث البراعم والأواسط والكبار».

وأكمل أبوطرطور قائلا: «هناك أيضا دورة ستقام للمدربين تستهدف عشرة مشاركين ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ويحاضر فيها المحاضران خالد حسين وفاضل زغوان».



واختتم أبوطرطور حديثه قائلا: «ليبيا سددت اشتراكاتها السنوية للاتحادين الأفريقي والدولي للإسكواش».