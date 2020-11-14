محاضرات نظرية وعملية في دورة مدربي الطائرة

منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت عبر الإنترنت، دورة تأهيل مدربي الكرة الطائرة تحت إشراف الإدارة العامة للنشاط المدرسي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

وتشهد الدورة مشاركة قرابة 50 معلمًا، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال منسق عام الدورة وجدي القمبري: «إن الدورة ستنطلق اليوم السبت، وتتواصل لستة أيام وتهدف للرفع من كفاءة المعلم وتزويده بجديد لعبة الكرة الطائرة».

وأضاف: «الاطلاع على المنهج والقوانين المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى تطوير لعبة الكرة الطائرة داخل المدارس، والعمل على عودة المنافسات على مستوى المدارس».

وأكمل القمبري: «إن برنامج الدورة يتضمن محاضرات نظرية وعملية».

وتكون انطلاقة السبت بمحاضرتين، المحاضرة الأولى للدكتور كمال الغول بعنوان «العناصر التي يعتمد عليها في اختيار اللاعبين» والمحاضرة الثانية للخبير رزق الشيباني بعنوان «الكرة الطائرة للمبتدئين».

واليوم الثاني، غدًا الأحد، سيتجدد الموعد مع محاضرتين أيضًا، الأولى «دور وواجبات المدرب» يلقيها الدكتور ناجي اليحياوي، وتعقبها محاضرة عن «التمرينات والوحدة التدريبية» للدكتورة عفاف الجدي.

ويوم الإثنين المقبل سيكون الموعد مع ثلاث محاضرات، الأولى للمحاضر رزق الشيباني بعنوان «الوحدة التدريبية» وتعقبها محاضرة عن «الإعداد البدني» للدكتور فوزي المنير، والمحاضرة الثالثة في الجانب العملي للدكتور سامي بركة بعنوان «التمرير من أعلى ومن أسفل».

والثلاثاء 17 نوفمبر الجاري سيتجدد الموعد مع ثلاث محاضرات أيضًا، الأولى عن «إصابات الملاعب» للدكتور إبراهيم كساب، والثانية محاضرة عملية عن «الضربة الهجومية» للدكتور سامي بركة، والمحاضرة الثالثة عملي عن «حائط الصد» للدكتور ناجي اليحياوي.



والأربعاء المحاضرة الأولى للخبير رزق الشيباني بعنوان «نبذة عن مراحل وتطور الكرة الطائرة في العالم» يعقبها استبيان تجريبي.

والخميس 19 نوفمبر يلقي الحكم الدولي علي المكشالي محاضرة عن «قانون اللعبة» تعقبها الامتحانات العملية.