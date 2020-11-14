ليبيا تطعن في أعمار لاعبي جنوب السودان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 14 نوفمبر 2020, 05:39 مساء
جانب من بطولة الأكاديميات العربية لكرة القدم (فيسبوك)

انطلق، الخميس الماضي بمعسكر المنتخبات المصرية بالقاهرة، بطولة الأكاديميات العربية لكرة القدم في نسختها الأولى بمشاركة 6 فرق وزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى فرق: جنوب السودان وليبيا ومصر (1) أما المجموعة الثانية فشملت: سورية واليمن ومصر (2).

في مباراتي الافتتاح تعادلت مصر مع جنوب السودان بهدف لمثله، وفازت سورية على اليمن بنتيجة هدفين مقابل هدف.

شهد أمس الجمعة أربع مباريات بالبطولة انتهت بتعادل ليبيا مع مصر (1) بنتيجة هدفين لمثلهما وتعادل منتخب سورية مع مصر(2) بنتيجة هدف مقابل هدف، بينما فاز جنوب السودان على ليبيا بهدفين لهدف وفازت مصر (2) على اليمن بهدفين دون رد.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الأكاديميات الليبية لكرة القدم، الدكتور فتحي المهشهش، «اللجنة المنظمة ستنظر في الطعن المقدم من الوفد الليبي بشأن عدم التزام جنوب السودان بشروط سن المشاركة 2009/2010، وأن لجنة الطعون بالبطولة طلبت وثائق التعريف في الستة لاعبين المطعون فيهم وستصدر قراراها في الطعن اليوم السبت».

يشار إلى أن حفل الافتتاح كان بحضور الوزير المفوض بجامعة الدول العربية ومدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة الدكتور عبدالمنعم الشاعري، والقنصل الليبي لدى مصر الدكتور صالح خطاب وسفير سورية بمصر واللاعب السابق في الكرة المصرية شريف عبد الفضيل.

جانب من بطولة الأكاديميات العربية لكرة القدم (فيسبوك)
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