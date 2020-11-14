اتهام بن علي بالهروب من المنتخب يفجر أزمة تصريحات ضد الشلماني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 14 نوفمبر 2020, 04:38 مساء
الشلماني وبن علي ونجم (أرشيفية : الإنترنت)

 قال المحلل الرياضى، علاء نجم، إن اتحاد الكرة الحالي برئاسة عبد الحكيم الشلماني يفتقر للتخطيط، وعليه أن يفكر في الاستعانة بخبرات أجنبية للتخطيط المستقبلي، وهذا ليس عيبًا وتقوم به عدة دول.

وأضاف نجم في تصريحات تلفزيونية لقناة «الليبية» إنه مندهش جدًّا من تصريحات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلمانى بخصوص اللاعب أحمد بن علي، واتهامه له بالهروب.

وأكد علاء نجم أن تصريح الشلماني غير مسؤول ومحبط للرياضيين، واللاعب من نجوم الكرة الليبية ولم يقصر سابقًا مع المنتخب، وكان يفترض أن يتم توفير طائرة خاصة له لإحضاره من إيطاليا إلى مصر دون أن تكلف خزينة الاتحاد كثيرًا.

واختتم قائلا «اللاعب معذور لأن لديه برتوكول صحي في إيطاليا وملتزم به وما يحصل في نتائج المنتخب سببه اتحاد الكرة الحالي».

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