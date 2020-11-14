«الهلال» يستعد لدوري أبطال العرب بعد الحضيري

مباراة سابقة لفريق الهلال في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إدارة «الهلال» الليبي تعاقدها بشكل رسمي مع المهاجم الدولي عبد السلام الفيتوري في صفقة انتقال حر، وبدأ عبد السلام الفيتوري مشواره الكروي عبر «الهلال» وتألق معه ثم كانت له تجربة احترافية مع «زاخو» العراقي، ثم عاد الفيتوري للدوري الليبي من بوابه «الاتحاد» العام 2017، ونجح مع منتخب ليبيا للمحليين في التتويج ببطولة الـ«شان» العام 2014.

كانت إدارة «الهلال» قد أعلنت تجديد تعاقدها مع الثلاثي كبلان أمحمد ومصطفى حمزة ومصطفى التاجوري، كما تسعى الإدارة للمنافسة على الدوري المنتظر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت مع عدة أسماء على رأسها خطاب النجار من «التحدي» وخالد العريبي من «وفاق أجدابيا»، والنجاح في تجديد عقود أنس المصراتي وفيصل البدري وهويدي زقلام.

وينتظر «الهلال» مهمة خارجية بالمشاركة في البطولة العربية مع مواطنه نادي «المدينة»، حيث سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهه إلى ترشيح ستة فرق للمشاركة في المسابقات والمنافسات الخارجية، خلال الموسم الجديد، وضمت قائمة الاتحاد الليبي في منافسات دوري أبطال أفريقيا فريقي «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» فريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب فريقي «المدينة» و«الهلال».

المثير أن «الهلال» أعلن قبل شهر انفصاله عن مدربه الوطني الشاب ناصر الحضيري دون إعلان أسباب واضحة، حيث جاء التعاقد معه في العام 2018، إلا أن مرور المسابقة الليبية بمنعرجات كثيرة تسبب في إيقاف النشاط أكثر من مرة، قبل أن تقضي جائحة «كورونا» على جميع الآمال ويدخل الجميع في بيات شتوي، إلا أن الاستئناف الأخير وإقبال «الهلال» على المشاركة في دوري أبطال العرب لم يبقِ على الحضيري على رأس الجهاز الفني.

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مشاركة ستة فرق مختلفة في المنافسات الخارجية بخلاف منافسات الدوري المحلي المنتظر انطلاقة، تنعش آمال الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يستعد تحت قيادة علي المرجيني بأجندة لشهر نوفمبر المقبل، بعد توقف طويل، بسبب جائحة «كورونا»، حيث تم تحديد مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول كرة القدم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والتصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022»، بعد توقف المباريات الرسمية منذ شهر مارس الماضي، بسبب الجائحة، وسيلتقي المنتخب الوطني منتخب غينيا الاستوائية خلال الجولة الثالثة في تونس في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، ثم يلتقي المنتخب ذاته في الجولة الرابعة في السابع عشر من نوفمبر المقبل بملعب مالابو بغينيا.