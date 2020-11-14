تفاصيل القرعة النارية في دوري الأبطال والكونفدرالية

انتهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من عمل قرعة الأدوار الأولى لبطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» لموسم 2020/ 2021، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية، حيث أجرى «كاف» قرعة الدور التمهيدي ودور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسط منع حضور ممثلي الأندية، لأول مرة، بسبب جائحة «كورونا»، وأعفى «كاف» عددًا من الفرق من خوض الدور التمهيدي، وهي الأهلي والزمالك من مصر، الرجاء والوداد من المغرب، صن داونز من جنوب أفريقيا، مازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، الترجي من تونس، حوريا من غينيا، بريميرو دي أوجوستو من أنغولا.

دوري الأبطال

ووضعت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، نادي النصر بصفته آخر بطل متوج في الدوري الليبي الممتاز في مواجهة بطل الجزائر نادي شباب بلوزداد في الدور 64 من المسابقة، وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، المنتصر من لقاء الجيش الرواندي وجورماهيا الكيني، بينما سيكون وصيف الدوري الليبي الأهلي بنغازي في مواجهة ضد ميكيلي الإثيوبي، وفي حالة تأهله سيكون أمام مواجهة قوية مع الترجي التونسي في دور الـ32.

الكونفدرالية

وفي قرعة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، سيواجه فريق الاتحاد منافسه هورسيد الصومالي، وفي حالة تأهله فسيكون على موعد من العيار الثقيل مع وصيف النسخة الماضية من البطولة، بيراميدز المصري، بينما ينتظر الأهلي طرابلس المتأهل من مواجهتي الاتحاد المنستيري التونسي وكينيما الإثيوبي.

مواجهات مثيرة

وفي باقي المنافسات أوقعت القرعة الأهلي المصري في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النجير ضد مقديشيو الصومالي، فيما سيلعب مواطنه الزمالك مع الفائز من مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيبوتي، بينما يلتقي الرجاء المغربي مع الفائز من بطل جامبيا وتونغيث السنغالي، فيما يواجه الوداد الفائز من الملعب المالي وبطل غينيا، بينما حجز الترجي موعدا في طريق الأهلي بنغازي لو تجاوز الأخير الدور التمهيدي، على حساب ميكيلي الإثيوبي، وسيواجه الهلال السوداني، منافسه فايبرز الأوغندي، وفي حالة تجاوزه سيلاقي المتأهل من نواذيبو الموريتاني وكوتوكو الغاني، ويصطدم المريخ في الدور التمهيدي، بأوتوهو بطل الكونغو، وفي حالة تجاوزه سيكون أنيمبا النيجيري في طريقه.

الأندية الجزائرية

وتعرفت الأندية الجزائرية لكرة القدم على منافسيها في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، وسيلتقي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري مع النصر الليبي في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون مولودية الجزائر الممثل الثاني للجزائر في هذه البطولة في مواجهة نادي بوفلز بورجو من بنين.

مواعيد ومنافسات

وفي مسابقة «الكونفدرالية»، تأهل وفاق سطيف وشبيبة القبائل مباشرة إلى الدور الأول، حيث سيلاقي الأول المتأهل من المواجهة التي تجمع كامسار الغيني ونادي النهضة من تشاد، فيما يواجه الثاني المتأهل من يلين أولمبيك من مالي واتحاد الدرك الوطني من النيجر، وتلعب مباريات ذهاب الدور التمهيدي للمسابقتين أيام 20 و21 و22 نوفمبر الجاري، على أن تلعب مباريات العودة أيام 27 و28 و29 من الشهر ذاته، ويقام ذهاب الدور الأول أيام 11 و12 و13 ديسمبر المقبل، والإياب أيام 18 و19 و20 من نفس الشهر.

مقر «كاف»

وسحبت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، دون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وقال الاتحاد الأفريقي في بيان له، إن قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» ستكون دون حضور مندوبين، وستقام القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كافة أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

المرة الأولى

المثير أنها المرة الأولى التي ينطلق فيها الموسم الكروي الأفريقي الجديد، دون أن ينتهي الموسم الجاري والمتبقي منه تتويج بطل دوري الأبطال ما بين الأهلي والزمالك المصريين اللذين ضربا موعدا في نهائي يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد سلسلة تأجيلات غير معتادة، بسبب جائحة «كورونا»، قبل أن يتم الاستقرار على موعد النهائي الذي يشهد لأول مرة وصول فريقين من بلد واحد، بعد أن تخطى الأهلي المصري الوداد البيضاوي المغربي بمجموع مباراتين (5/1)، بينما عبر الزمالك للنهائي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي أيضا بنتيجة (4/1)، بينما انتهت بطولة «الكونفدرالية» بتتويج نهضة بركان المغربي لأول مرة في تاريخه على حساب بيراميدز المصري.

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القرعة جاءت بالتزامن مع أنباء إعلان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي مالك نادي صن دوانز، ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، حيث قال رئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي داني جوردان خلال مؤتمر صحفي قبل القرعة بدقائق «على الكاف أن يُحسّن مكانته العالمية، إنه موتسيبي أنسب شخص يمكن أن نقدمه لقيادة كاف، لا نريد أي حل وسط بشأن الحوكمة أو الأخلاق في كرة القدم»، وتغيب موتسيبي، عن التواجد في المؤتمر الصحفي بسبب خضوعه للحجر الصحي في المنزل بعد إصابته بفيروس «كورونا»، ليكون بذلك مالك نادي ماميلودي صن داونز، هو ثالث المرشحين لرئاسة «كاف» بعد ترشح أحمد أحمد الرئيس الحالي وجاك أنوما من ساحل العاج.

أحمد أحمد

في الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية أن أحمد أحمد قد لا يكون قادرا على خوض انتخابات الرئاسة المحدد لها مارس المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، نظرًا لأنه من المقرر أن يواجه حظرًا من ممارسة كرة القدم، بعدما تبين أنه انتهك عديد القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، ويعاني أحمد أحمد من اتهامات عدة، بحسب ما نشرته جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، أبرزها اختلاسه وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ما يقارب 24 مليون دولار، حيث كان يحصل كبار المسؤولين في «كاف» على الأموال لاستخدامها في نفقاتهم الخاصة بشراء سيارات ومنازل وحضور مناسبات خاصة من خزائن كاف.