الليبي أبولبابة يقود مايبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 14 نوفمبر 2020, 12:09 مساء
أحمد أبولبابة (فيسبوك)

قاد محترف الكرة الطائرة الليبية أحمد أبولبابة، أمس الجمعة، فريقه مايبور السلوفيني للفوز على أبش دوب النمساوي في دوري وسط أوروبا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بحسب ما نقلته صفحة الطائرة الليبية على «فيسبوك».
 
أول مشاركة لأبولبابة مع فريقه ماريبور السلوفيني كانت ناجحة، وقاد فريقه للفوز على أيش دوب النمساوي بنتيجة (1/3) وتمكن أبولبابة من تسجيل 18نقطة في المباراة.
 
يشار إلى أن بطولة وسط أوروبا للكرة الطائرة تقام بمشاركة سبعة فرق وبنظام الدوري، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، وحاليًا الصدارة لماريبور بثلاث عشرة نقطة.

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