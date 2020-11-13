بدء مهرجان سرت للفروسية الشعبية بمشاركة 260 فارساً من 4 بلديات

صورة أرشيفية من مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)

انطلقت اليوم، بسرت فعاليات مهرجان سرت الكبرى للفروسية الشعبية، بمنطقة النبيلية، والذى أشرف عليه ونظمه الاتحاد الفرعى للفروسية الشعبية بسرت، وبمشاركة أكثر من 260 فارسا شعبيا، يمثلون نوادى الفروسية ببلديات ومناطق سبها وودان وبنغازى وسرت، والذى يتواصل على مدى يومين.

حضر فعاليات المهرجان، عميد بلدية سرت، والمنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت، وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعى ومدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية، ورئيس الاتحاد الفرعى للفروسية سرت، ورؤساء أندية الفروسية بالمناطق المشاركة، وأعضاء الاتحاد الفرعى للفروسية سرت، و جمهور ومحبى وعشاق الفروسية والشعر الشعبي.

وقال مسؤول إدأرة الإعلام ببلدية سرت إلى بوابة «الوسط»، إن المهرجان شهد حضورا متميزا وكبيرا، والذي يأتى تزامنا مع احتضان المدينة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة تحت شعار «سرت تجمعنا».

وأكد أن «المهرجان يأتى فى ظروف تستدعى تكاتفنا من أجل السلام والمصالحة، حيث يعبر هذا اللقاء عن قدرة الليبيين على تجاوز المحن والمآسى التى تواجههم».

من جهته أوضح رئيس الاتحاد الفرعى للفروسية سرت، أبوبكر حامد، أن المهرجان تمت خلاله مشاركات واسعة من عدة أندية من مناطق مختلفة بعروض أعقاد الميز الشعبى للفروسية، بمشاركة المئات من الفرسان الشعبيين على صهوات جيادهم الأصيلة، الذين قدموا لوحات جميلة وسط الأهازيج الشعبية، وقصائد شعر يتغنى بها عدد من الشعراء الشعبيين عن الوطن والسلام والمصالحة ولم الشمل وعن مدينتهم سرت.