الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021

جانب من تمارين فريق الأهلي طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

مع قرب بداية الموسم القاري الجديد 2021/2020 والمشاركة في بطولتين هما الأكبر والأكثر أهمية على صعيد الأندية تعاقد ممثلو كرة القدم الليبية الأربعة الأهلي بنغازي والنصر ويستعدان للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والأهلي طرابلس والاتحاد ويستعدان للمشاركة في الكونفدرالية مع خبرات ومدارس تدريبية مختلفة من خارج الملاعب المحلية استعدادا للدخول في المعترك الأفريقي المرتقب قبل نهاية العام الجاري على واجهتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

النصر

فريق النصر بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري الليبي بعد أن سجل ظهوره الأفريقي الموسم الماضي بقيادة محلية لمدربه ونجمه السابق محمد الككلي الذي قاده لربع نهائي بطولة الكونفدرالية عاد للاستعانة بالمدرسة التدريبية المصرية التي ربطته بها علاقة حديثة العهد، حيث تعاقد مع المصري ومدرب الأهلي بنغازي الأسبق محمد عودة.

كان المدرب خالد القماش أول مدرب يمثل المدرسة المصرية يقود فريق النصر العام 2011 حيث قاده في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في مواجهة فريق شباب باتنة الجزائري تلاه مواطنه المدرب محمد عمر العام 2013 فيما يعد مدرب النصر الجديد محمد عودة هو ثالث مدرب مصري يقود النصر وثاني مصري يقود النصر أفريقيا بعد تجربة القماش الأولى في الكونفدرالية.

وقدم المدرب الوطني محمد الككلي والطاقم المصاحب له استقالاتهم من تدريب فريق النصر الأول بعد فترة قصيرة من تكليفهم من قبل اللجنة التسييرية بالنادي قبل انتخابات رئيس مجلس الإدارة الجديد أسامة أبوزيد، وجاءت الاستقالة على خلفية وعد الرئيس الجديد لنادي النصر بإحضار طاقم أجنبي متكامل لفريق النصر الأول الذي له استحقاق أفريقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس قبل انتخابه بجانب استقالة المدرب الككلي قدم مساعده علاء نجم ومدرب الحراس ناجي العمامي استقالتيهما وأعلنوا نهاية مشوارهم مع الفريق مقدمين جميعًا الشكر لجماهير نادي النصر.

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أبرمت إدارة نادي النصر عقودا جديدة مع سليمان سعيد قادماً من فريق «شباب الجبل» لمدة موسمين، والساعدي العلام قادماً من الصداقة لمدة ثلاثة مواسم ومحسن الأوجلي من «التحدي» والمهاجم عامر التاورغي قادماً من «الأهلي طرابلس»، وعماد الدين الشاعري القادم من «دارنس» لمدة ثلاثة مواسم، ومحمود بلالي قادماً من «التحدي» لمدة موسمين.

الأهلي بنغازي

وصيف بطل النسخة الأخيرة الأهلي بنغازي فبعد أن سجل ظهوره في آخر مشاركة له في دوري أبطال العرب بقيادة جزائرية للراحل رشيد بلحوت عاد للمدرسة التدريبية الصربية التي ربطته بها علاقة قديمة تعود لأكثر من أربعة عقود حيث كان المدرب الأسكندر كابتينافوتش أول مدرب صربى يدرب الأهلي ويقود الفريق محليا وقاده للتتويج الثالث ببطولة الدوري الليبي في منتصف السبعينات فيما كان مواطنه دراقان آخر مدرب صربى يقود الأهلي بنغازي العام 2009 حيث قاده محليا وعربيا وساهم في قيادته لنهائي بطولة شمال أفريقيا أمام فريق النادي الصفاقسي التونسي.

ومؤخرا وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي إلى مقر إقامتهم بالعاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر إعداد خارجي استعدادًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الدور التمهيدي ويدخل فريق الأهلي بنغازي معسكره تحت قيادة الطاقم التدريبي الصربي الذي تعاقدت معه إدارة النادي الذي وصل القاهرة قبل الفريق بـ48 ساعة.

وقد اجتمع مع الفريق الجهاز الصربي الجديد حيث شدد خلال اللقاء معهم على ثلاثة أشياء ضرورية وهي النوم مبكرًا والتغذية السليمة والالتزام بنظام صحي سليم، وشدد الطاقم الفني الصربي على أنه قادم للأهلي من أجل البطولات والذهاب بعيدًا في المنافسات الخارجية وفي بطولة أفريقيا تحديدًا، وكانت إدارة الأهلي بنغازي تعاقدت مع عدد من اللاعبين الجدد وطاقم تدريبي كامل برئاسة المدرب ديغان أرسوف كمدير فني وميلك ماركو مساعد أول بجانب أنيس الربيعي مساعد ثانٍ وكيرشك الكسندر معد بدني وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس وفلاديمير أنتونوفيتش طبيب.

وتعاقدت إدارة النادي مع عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم الحارس مراد الوحشي والشامخ العبيدي وإبراهيم المنتصر وسعيد النائلي وأبوبكر أبوعقيلة والمهاجم طه الشريف والمدافع حامد الثلبة والمدافع الدولي أحمد شلبي وجبريل مرسال وإبراهيم بودبوس وسعد جبارة.

الأهلي طرابلس

عاد فريق الأهلي طرابلس هو الآخر للاستعانة بالمدرسة التدريبية التونسية، حيث تعاقد مع المدرب التونسي جلال القادري وهو سادس مدرب تونسي يقود الفريق بعد مواطنيه المنصف العرفاوي وفوزي البنزرتي ومراد محجوب والصغير زويته وزياد التومي، وكان الأهلي طرابلس خاض آخر مشاركة له بقيادة ممثل المدرسة المصرية إيهاب جلال.

مؤخرا قدمت إدارة نادي الأهلي طرابلس المدرب الجديد لفريق الكرة الأول التونسي جلال القادري الذي قال فور وصوله «سعيد جدًّا بالتواجد مع نادٍ كبير، وأي مدرب عربي يعتبر نفسه محظوظًا عندما يكون في نادي الأهلي، أعد الجماهير ببذل كل جهد وعرق من أجل إسعادهم، وهدفنا القادم الوصول إلى دوري المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية».

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وقد باشر المدرب الجديد الإشراف على تدريب الفريق الأول على أرضية ملعب نادي الأهلي طرابلس، ويعد جلال القادري (49 عامًا) من بين نخبة المدربين التوانسة، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي الملعب التونسي قبل التوقيع لنادي الأهلي، وكانت أولى محطاته التدريبية نادي الأنصار في العام 2012 وفي العام 2014 درب نادي النهضة السعودي، وفي العام 2016 درب نادي الخليج، كما درب نادي الإمارات الإماراتي، كما عمل أيضًا ضمن الطاقم المساعد للمدرب نبيل معلول في المنتخب التونسي.

الاتحاد

بعد أن سجل فريق الاتحاد ظهوره في آخر مشاركة أفريقية له في نسخة الكونفدرالية بالمدرب الجزائري عبدالحق بن شيخه استعان مؤخرا بالمدرسة البرتغالية مجددا، حيث تعاقد مع المدرب الشاب والأصغر في تاريخه دي كوستا وهو خامس مدرب برتغالي يقود الاتحاد، حيث كان أستاذه ومواطنه العجوز باليتمار رابع وآخر مدرب برتغالي يقود الفريق محليا وأفريقيا قبل موسمين. سيشارك الاتحاد في «الكونفدرالية»؛ لذا قام بتثبيت جميع عناصره وأبرزهم محمد زعبية وصهيب بن سليمان وناجي دارء وطلال فرحات وأيوب حمدي والمهاجم محمد المريمي ومعاذ عيسى وعب العزيز بالريش مع تجديد الدماء عبر امحمد مفتاح وبشير الكرامي وإبراهيم العجيل ومحمد مخلوف وعبدالله ارحومة وحسن ماتا وعبدالسلام أبو كراع ومعز العموري، وتجديد عقود الحارس معاذ اللافي.

تمرين سابق لفريق الأهلي بنغازي