عودة النشاط الرياضي للعبة الجولف

الاتحاد الليبي للجولف. (إنترنت)

عقد المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للجولف اجتماعًا ناقش فيه جملة من المواضيع، من بينها الرسالة الواردة من لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة، المتعلقة بآلية عودة النشاط الرياضي تدريجيًّا ووضع برتوكول لعودة النشاط الرياضي الخاص بلعبة الجولف.

وتم الاتفاق على استئناف النشاط الرياضي لجميع الفئات تدريجيًّا وعودة تدريبات الفئات السنية مع وضع آلية بما يحفظ ويحمي الرياضين والمدربين والإدارين من وباء «كورونا».

كما تم الاتفاق أيضًا على انطلاق مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية، والتنسيق مع الاتحادات الفرعية لتحديد بطل كل اتحاد فرعي فى المسابقتين.