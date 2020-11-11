في الدقائق الأخيرة.. المنتخب الوطني يتلقى خسارة قاتلة بثلاثية أمام غينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 11:21 مساء

تلقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خسارة قاتلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

في الدقيقة 33 من عمر اللقاء نجح المنتخب الغيني في تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق خوسية أنطونيو، الذي تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ويسدد قوية أرضية لم يستطيع عزاقة التصدي لها لتسكن الشباك.

ونجح المنتخب الوطني في ترجمة سيطرتهم في أحداث الشوط الثاني، وفي الدقيقة 53 نجح السنوسي الهادي في الحصول على ركلة جزاء بعدما راوغ المدافع الغيني ليحتسب الحكم بكاري جاسما ركلة جزاء، يسددها سند الورفلي بشكل رائع على يسار الحارس خيسوس في الدقيقة 55.

ورد المنتخب الوطني بهجمة سريعة حيث نجح صولة في مراوغة الظهير الأيسر لغينيا وإرسال كرة عرضية متقنة يقابها محمد بالتمر في المرمى بالدقيقة 58 محرزا الهدف الثاني للفرسان.

وفي الوقت القاتل من اللقاء نجح منتخب غينيا في تسجيل هدفين متتاليين وهما الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء من تسديدة قوية بيدرو أوبيانج لم يستطع عزاقة التصدي لها، في جاء الهدف الثالث والقاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من تسديدة قوية من المهاجم الغيني.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد المنتخب الوطني عند 3 نقاط يحتل بها المركز الرابع في ترتيب المجموعة العاشرة وارتقى منتخب غينيا الاستوائية إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينما ظل منتخب تونس متصدرا برصيد 6 نقاط، ومنتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)
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