أمين عام الاتحاد الليبي ينتقد «كاف» بسبب تأجيل مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا

المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

انتقد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالناصر الصويعي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام غينيا الاستوائية، إلى التاسعة مساء بدًلا عن الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

وقال عبدالناصر الصويعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط«: «تأجيل مباراة منتخبنا الوطني بسبب تخبط إداري واضح في الكاف، وهذه المشكلة حدثت لعدة مرات مع الكاف مع شركات الراعية«، مضيفًا: «الآن قدمنا احتجاجًا رسميًّا إلى الكاف بخصوص هذا الشيء».

وعلمت «بوابة الوسط» أن السبب الرئيسي في تأجيل الموعد هو أن الشركة الناقلة للمباراة حددت موعد النقل الساعة التاسعة من مساء اليوم، مما سبب إرباكًا للمنتخبين اللذين تواجدا في ملعب المباراة من قبل الثامنة، وأجريا عمليات الإحماء.