ارتباك في انطلاق مباراة المنتخب الوطني وغينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 08:25 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

شهدت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، وغينيا الاستوائية، ارتباكًا في موعد انطلاق المباراة في موعدها الذي كان مقررًا له في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

وعلمت «بوابة الوسط» أن السبب الرئيسي هو أن الشركة الناقلة للمباراة حددت موعد النقل الساعة التاسعة من مساء اليوم، مما سبب إرباكًا للمنتخبين اللذين تواجدا في ملعب المباراة من قبل الثامنة، وأجريا عمليات الإحماء.

وحسب المعلومات، التي حصلت عليها «بوابة الوسط» فإنه سوف يتم تأخير المباراة ساعة عن الموعد الذي كان محددًا سابقًا، ويرجع السبب في هذا للاتحاد الأفريقي الذي لم يقم بالاتصال بالمنتخبين لتحديد الموعد الرسمي للمباراة.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم، احتجاجًا رسميًّا للاتحاد الأفريقي على هذا الخطأ.

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