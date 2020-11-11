بالصور: المنتخب الوطني يصل إلى ملعب مباراة مواجهة غينيا الاستوائية

لاعب المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ قليل، إلى ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وتضييق الخناق على غينيا الاستوائية قبل مباراة الإياب المقررة يوم 15 نوفمبر الجاري.

ويخوض المنتخب المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

في حراسة المرمى: أحمد عزاقة.

في خط الدفاع : سند الورفلي - المعتصم صبو - محمد الترهوني- علي معتوق.

في الوسط: المعتصم المصراتي - عبد الله بلعم - مفتاح طقطق - محمد صولة - السنوسي الهادي.

في الهجوم: محمد بالتمر.

يذكر أن منتخب «فرسان المتوسط» يحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب تنزانيا صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر المنتخب التونسي قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع.