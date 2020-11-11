الأوجلي رئيسا لنادي «السلفيوم»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 06:43 مساء
عادل الأوجلي. (إنترنت)

اختارت الجمعية العمومية بنادي «السلفيوم» الرياضي بمدينة المرج، عادل الأوجلي رئيسًا للنادي، وذلك بعد تحصله على 120صوتًا، مجموع الحاضرين، من أصل 170 المسجلين بالجمعية العمومية للنادي.

ووجه الأوجلي، في أول تصريح له بعد فوزه برئاسة النادي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم فيه، مؤكدًا أنه سيبذل كل خبرته وعلاقاته الرياضية الواسعة لأجل الارتقاء بنادي «السلفيوم»، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيشهد نادي «السلفيوم» نقلة نوعية وكبيرة.

ويعد نادي «السلفيوم» أحد أندية الدرجة الثانية وعضوًا فاعلًا بالجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم ويزاول لعبة كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة وعددًا من الألعاب الفردية.

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