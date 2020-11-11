تعرف على التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية

المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم الأول، علي المرجيني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة غينيا الاستوائية، التي ستقام على ملعب السلام بالقاهرة الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد عزاقة.

في خط الدفاع : سند الورفلي - المعتصم صبو - محمد الترهوني- علي معتوق.

في الوسط: المعتصم المصراتي - عبد الله بلعم - مفتاح طقطق - محمد صولة - السنوسي الهادي.

في الهجوم: محمد بالتمر.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وتضييق الخناق على غينيا الاستوائية قبل مباراة الإياب المقررة يوم 15 نوفمبر الجاري.

يذكر أن منتخب «فرسان المتوسط» يحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب تنزانيا صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر المنتخب التونسي قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع.