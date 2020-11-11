عودة لـ«بوابة الوسط»: مهمة النصر صعبة وليست مستحيلة وسنبدأ من الجزائر

المدرب المصري محمد عودة (أرشيفية : الإنترنت)

في أول ظهور له إعلاميًّا، قال المصري محمد عودة المدير الفني الجديد لفريق «النصر» الليبي الأول لكرة القدم، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء: «تسلمت بشكل رسمي مهمة تدريب فريق النصر، أشكر إدارة وجماهير النادي العريق على هذه الثقة، وأرجو أن تكون أفضل من سابقتها بالنسبة لي على صعيد تدريب الأندية الليبية، حيث سبق ودربت فريق الأهلي بنغازي، وإن شاء الله تكون تجربة موفقة».

واضاف عودة: «أعلم أن المهمة صعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة، لأن اللاعبين في راحة سلبية تامة منذ فترة طويلة، في ظل عدم إقامة الدوري الليبي المحلي الممتاز، لكن بالعمل والمثابرة سنرسم معًا الطموحات والأحلام، وسنعمل على استثمار المشاركة الأفريقية بإيجابية لصالحنا في المستقبل القريب، وقد وصل الفريق واستقبلته في القاهرة صباح اليوم الأربعاء لعمل معسكر خارجي، قبل التحول إلى الجزائر لخوض أولى مباريات تصفيات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا».

وانتهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من عمل قرعة الأدوار الأولى لبطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» لموسم 2020/ 2021، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية، حيث أُجريت قرعة الدور التمهيدي ودور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسط منع حضور ممثلي الأندية، لأول مرة، بسبب جائحة «كورونا».

ووضعت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، نادي «النصر» بصفته آخر بطل متوج في الدوري الليبي الممتاز في مواجهة بطل الجزائر نادي «شباب بلوزداد» في الدور 64 من المسابقة، وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، المنتصر من لقاء الجيش الرواندي وجورماهيا الكيني، بينما سيكون وصيف الدوري الليبي الأهلي بنغازي في مواجهة ضد ميكيلي الإثيوبي، وفي حالة تأهله سيكون أمام مواجهة قوية مع الترجي التونسي في دور الـ32.

وفي قرعة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، سيواجه فريق الاتحاد الليبي منافسه هورسيد الصومالي، وفي حال تأهله فسيكون على موعد من العيار الثقيل مع وصيف النسخة الماضية من البطولة، بيراميدز المصري، بينما ينتظر الأهلي طرابلس المتأهل من مواجهتي الاتحاد المنستيري التونسي وكينيما الإثيوبي.