البدوي في أسفي المغربي

أسامة البدوي (فيسبوك)

كشف اللاعب الليبي أسامة البدوي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» انتقاله بشكل رسمي إلى فريق أسفي المغربي لمدة موسمين قادما من نادي النصر، حيث يشغل البدوي مركز خط الوسط، وهو من مواليد 1997 ولعب سابقا في الأهلي طرابلس وانتقل إلى فريق النصر في العام 2018 لمدة موسمين، وشارك مع الأخير في البطولة الأفريقية على صعيد دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالمياً، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، إلا أن الأشهر الماضية شهدت تزايد رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديداً بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي.

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