البدوي في أسفي المغربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 04:16 مساء
أسامة البدوي (فيسبوك)

كشف اللاعب الليبي أسامة البدوي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» انتقاله بشكل رسمي إلى فريق أسفي المغربي لمدة موسمين قادما من نادي النصر، حيث يشغل البدوي مركز خط الوسط، وهو من مواليد 1997 ولعب سابقا في الأهلي طرابلس وانتقل إلى فريق النصر في العام 2018 لمدة موسمين، وشارك مع الأخير في البطولة الأفريقية على صعيد دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالمياً، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، إلا أن الأشهر الماضية شهدت تزايد رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديداً بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي.

اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني يحاول جاهدا إعادة مسابقة الدوري في ديسمبر المقبل، رغم الصعوبات في ظل حالة الارتباك التي تسيطر على أجواء اتحاد الكرة الموقت الحالي بقيادة الشلماني، الذي جاء على خلفية بعض العراقيل انتهت برحيل الرئيس السابق للاتحاد جمال الجعفري، وسط ترقب للمجلس المنتظر الجديد المنوط به تنظيم المسابقات.

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